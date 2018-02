Bad Marienberg - Der Vorstand der ProCredit General Partner AG hat am Donnerstag mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der ProCredit Holding AG & Co KGaA (ISIN DE0006223407/ WKN 622340) um bis zu 1.600.000 Aktien zu erhöhen (ca. 3% des derzeitigen Grundkapitals), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...