Wien - Am Datenkalender steht heute mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Januar ein Highlight für den Finanzmarkt am Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Kälteeinbruch im Osten der USA dürfte den Stellenaufbau etwas gedämpft haben. Die Schätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG für den Beschäftigungszuwachs sei mit netto 165.000 etwas vorsichtiger als der Konsens. Die Arbeitslosenquote erwarte man unverändert, in den nächsten Monaten rechne aber mit einem Rückgang auf unter 4%. Bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen rechne man mit einer Zunahme um 0,1 p.m. nach 0,3% p.m. im Monat zuvor. Ein sehr ungünstiger Kalendereffekt sollte den ausgewiesenen Lohnzuwachs im Januar gebremst haben. Die Vorjahresrate sollte bei 2,5% verharren.

