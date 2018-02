Der deutsche Leitindex hat den Start in den Februar gründlich vermasselt. Gestern sah lange Zeit alles nach einem ruhigen Handelstag aus. Am Nachmittag setzte dann die große Verkaufswelle ein. Der DAX stürzte zeitweise unter die Marke von 13.000 Punkten ab. Am Ende konnte es sich knapp darüber retten und schloss bei 13.004 Punkten. Das ist ein Minus von 1,4 Prozent bzw. 186 Punkten. Marktidee: DaimlerDaimler hat gestern Zahlen vorgelegt. Der Konzern hat 2017 zwar einen Milliardengewinn verbucht. Allerdings kam der Ausblick bei den Anlegern nicht gut an. Die Aktie gab deswegen deutlich ab. Auch aus charttechnischer Sicht ist die Lage aktuell interessant. Der Kurs hat eine wichtige Supportzone erreicht.