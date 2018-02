Turnaround-Kandidaten sind "das Salz in der Börsensuppe" - meint Jens Bernecker, Geschäftsführer der Bernecker Verlagsgesellschaft. Sie stehen nach einer schwierigen Zeit vor der Wende und deren Aktien haben ein großes Erholungspotenzial. Doch wie können Anleger solche Werte herausfiltern? Diese Auswahl trifft die renommierte Bernecker Verlagsgesellschaft und hat den Solactive Bernecker Europa Turnaround Index mit 15 europäischen Kandidaten entwickelt. Mit einem neuen Zertifikat können Anleger an diesem partizipieren - mehr dazu und zu den Auswahlkriterien erfahren Sie in der Sonderausgabe des X-perten-Videos mit Jens Bernecker und Nicolai Tietze.