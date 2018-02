Der Streit um die Entgelttarifverhandlungen in Norddeutschland zwischen der Gewerkschaft Verdi und Remondis eskaliert. Verdi in Hamburg wirft dem Entsorgungskonzern nun Tarifflucht vor. Die Gewerkschaft und der Entsorger sind seit Sommer in Verhandlungen gewesen. Verdi wollte Haustarifverträge verhandeln. Remondis hatte von Beginn an aber dafür keine Notwendigkeit gesehen, weil das Unternehmen Mitglied ...

Den vollständigen Artikel lesen ...