Fed gestaltet Stresstests dieses Jahr besonders streng

Die US-Notenbank will ihre Stresstests für Banken im laufenden Jahr verschärfen. Zu diesem Zweck sollen stärkere Wirtschaftsabschwünge simuliert werden als noch 2017. So geht das jüngste sehr negative Szenario von einer Arbeitslosenquote von 10 Prozent aus sowie extremen Turbulenzen für Kreditnehmer und Häuslebauer auf den Kreditmärkten. Zudem legt die Fed schwere Verwerfungen in den Schwellenländern Asiens und Japan zugrunde.

Merkel will zusätzliche finanzielle Spielräume für Digitalisierung nutzen

Im Fall einer neuen großen Koalition will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusätzliche finanzielle Spielräume in den nächsten Jahren vor allem für Investitionen in die Digitalisierung sowie Mehrausgaben in den Bereichen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik nutzen. Angesichts der starken Konjunktur und den daraus resultierenden Steuereinnahmen "können wir seriös sagen, dass es solche zusätzlichen Spielräume geben wird", sagte Merkel nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin.

CDU, CSU und SPD einigen sich auf Mehrausgaben in der Bildungspolitik

CDU, CSU und SPD wollen im Fall einer Neuauflage der großen Koalition deutlich mehr Geld in die Bildung stecken. Die drei Parteien verkündeten eine Einigung, die in dieser Legislaturperiode zusätzliche Ausgaben in Höhe von fast 10 Milliarden Euro vorsieht. Das sogenannte Kooperationsverbot, das dem Bund die Finanzierung von Schulen in den Ländern untersagt, soll fallen.

Rumänien lehnt wie Polen Bindung von EU-Mitteln an Rechtsstaatlichkeit ab

Rumänien wehrt sich ebenso wie Polen gegen Überlegungen der EU-Kommission, die Vergabe von Mitteln aus dem europäischen Haushalt an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. Der rumänische Außenminister Teodor Melescanu sagte, eine solche Verbindung wäre eine "grobe Verletzung der grundlegenden Prinzipien der Europäischen Union". Die EU-Mittel dienten dem "Ziel der Solidarität und der Konvergenz zwischen den Wirtschaften der Mitgliedstaaten".

Xi und May wollen chinesisch-britische Wirtschaftsbeziehungen vertiefen

Die britische Premierministerin Theresa May und der chinesische Präsident Xi Jinping haben sich für eine Intensivierung der beiderseitigen Handelsbeziehungen ausgesprochen. Die beiden Politiker trafen sich in der chinesischen Hauptstadt Peking zu Beratungen. May sagte dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV, angesichts des anstehenden EU-Austritts wolle Großbritannien seine Wirtschaftsbeziehungen weltweit ausbauen. Die Beziehung zu China sei ein "wichtiger Teil davon".

Trump unterstützt Veröffentlichung des Berichts zu angeblichen FBI-Verfehlungen

US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich am Freitag grünes Licht für die Veröffentlichung eines umstrittenen Papiers geben, das angebliche Verfehlungen in den Ermittlungen zur Russland-Affäre anprangert. "Der Präsident ist damit einverstanden", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses der Nachrichtenagentur AFP. Trump setzt sich damit über die massiven Einwände der US-Bundespolizei FBI und des Justizministeriums hinweg.

US-Außenminister Tillerson zu einwöchiger Lateinamerikareise aufgebrochen

US-Außenminister Rex Tillerson ist zu einer einwöchigen Lateinamerikareise aufgebrochen. Am Donnerstag traf er in Mexiko-Stadt ein, wo er am Abend seinen mexikanischen Kollegen Luis Videgaray und am Freitag Präsident Enrique Pena Nieto treffen wollte. Weitere Stationen seiner Reise sind Argentinien, Peru, Kolumbien und Jamaika.

