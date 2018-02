Keine Krankheit fürchten die Deutschen so sehr wie Krebs. Um die Heilungschancen zu erhöhen, würden sie persönliche Gesundheitsdaten preisgeben.

Wenn es um Krankheiten geht, fürchten die Deutschen Krebs am meisten. Zwei Drittel der Bürger sehen Tumorerkrankungen als größte Bedrohung ihrer Gesundheit an. Deutlich weniger fürchten sich beispielsweise vor Alzheimer oder Herzinfarkt oder Schlaganfall, obwohl die beiden letzteren am häufigsten zum Tode führen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und Strategy& unter 1.000 Bundesbürgern.

Entsprechend hoch ist der Stellenwert, den die Deutschen der Krebsforschung beimessen: 86 Prozent halten sie für "sehr wichtig", elf Prozent immerhin noch für "wichtig". Damit Krebs besser heilbar wird, wären die Mehrheit der Bürger auch bereit, ihre Gesundheitsdaten preis zu geben - vorausgesetzt, dass diese gut geschützt werden. Insgesamt könnten sich 80 Prozent der Deutschen ihre Daten etwa an Forschungszentren und Universitäten weiterleiten. Zwei Drittel der Befragten wären sogar bereit, die ...

