Die Deutsche Bank hat am Freitagmorgen wie erwartet den dritten Jahresverlust in Folge gemeldet. Zwar fällt das Minus mit einer halben Milliarde Euro deutlich geringer als in den Vorjahren aus und liegt im Rahmen der Analystenschätzungen, die Aktie ist aber dennoch stark unter Druck.

Den vollständigen Artikel lesen ...