Die Aktie der Bitcoin Group kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! Dabei summiert sich der Kursverlust alleine in den vergangenen drei Tagen auf ganze 40% - heute geht es erneut deutlich in den Keller. Aktuell kämpft die Aktie mit der 30,00-Euro-Marke, am 29. November 2017 schraubte sich der Titel noch auf ein Allzeithoch bei 85,50 Euro. Dabei konnten sich Aktionäre der Bitcoin...

