Wien - Zu den größten Gewinnern am gestrigen Handelstag gehörten die Papiere des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) (+12%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zwar habe der Ausblick für 2018 die Erwartungen von so manchem Analysten nicht zur Gänze erfüllen können, der langfristige Ausblick nähre allerdings Hoffnung auf eine merkliche Verbesserung im Netzwerkgeschäft.

