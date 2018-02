Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank hat im vergangenen Jahr wieder Milliarden einwerben können. Wie die Bank mitteilte, erzielte das Asset Management 2017 Nettoneugeldzuflüsse in Höhe von 16 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Sparte, die als eigenständiges Unternehmen innerhalb des Konzerns unter der globalen Marke DWS an den Start gehen wird, Abflüsse von 41 Milliarden Euro zu verkraften.

Im vierten Quartal lagen die Zuflüsse bei 1 Milliarde Euro nach Abflüssen von 13 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Die Deutsche Bank will die Vermögensverwaltung so bald wie möglich an die Börse bringen. Durch den Verkauf eines Minderheitsanteils erhofft sie sich Milliardeneinnahmen.

Zudem war das Asset Management sowohl auf Quartals- als auch Jahressicht vor Steuern wieder profitabel. Im Gesamtjahr betrug der Vorsteuergewinn 725 Millionen Euro nach einem Verlust von 206 Millionen im Vorjahr. Die Erträge gingen jedoch zurück, weil das 2016 verkaufte Abbey-Life-Geschäft wegfiel.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2018 03:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.