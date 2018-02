München (ots) -



Ratenkredite in Sachsen und Thüringen im Durchschnitt am niedrigsten Brandenburger nehmen besonders oft Darlehen auf, Sachsen vergleichsweise selten



Kreditnehmer aus Baden-Württemberg schließen bundesweit die höchsten Darlehen über CHECK24 ab. Im Schnitt leihen sie sich 12.889 Euro. Das sind 27 Prozent oder gut 2.700 Euro mehr als bei Kreditnehmern aus Sachsen.*)



Auch in Bayern, Hessen und Hamburg beträgt die Kredithöhe im Schnitt über 12.000 Euro. Die niedrigsten Darlehen nehmen neben Sachsen Verbraucher aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt auf.



Deutliche Unterschiede gibt es auch im Ost-West-Vergleich: Verbraucher aus dem Westen schließen mit durchschnittlich 12.202 Euro rund 13 Prozent oder knapp 1.400 Euro höhere Ratenkredite ab als aus dem Osten Deutschlands (10.831 Euro).



Brandenburger nehmen am häufigsten Darlehen auf



Brandenburger schließen besonders oft einen Ratenkredit ab. Der entsprechende Index-Wert liegt 15 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.**) Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein leihen sich Verbraucher häufiger Geld von der Bank als im Rest Deutschlands. Deutlich seltener als andere nehmen Sachsen Darlehen auf (23 Prozent unter Bundesdurchschnitt). Auch Thüringer, Saarländer und Bayern benötigen vergleichsweise selten Kredite. Insgesamt schließen Verbraucher im Westen etwas häufiger Ratenkredite ab als im Osten Deutschlands.



*)Datengrundlage: alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite **)Index: Anteil über CHECK24 abgeschlossener Ratenkredite je Bundesland im Verhältnis zu Bevölkerung ab 18 Jahren



