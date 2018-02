IRW-PRESS: Bankers Cobalt Corp.: BANKERS COBALT CORP. kündigt Vereinbarung zum Erwerb von Besitzanteilen an sechs weiteren Kobalt- und Kupferkonzessionsgebieten im Kongo an

Vancouver, British Columbia - (2. Februar 2018) - Bankers Cobalt Corp. (TSXV: BANC) (das Unternehmen oder Bankers) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zum Erwerb von bis zu 70 % der Besitzanteile an sechs weiteren Konzessionsgebieten im südlich gelegenen Kupfergürtel der Demokratischen Republik Kongo (DRC) unterzeichnet hat. Bankers besitzt damit insgesamt 26 Konzessionsgebiete mit potenziellen Kobalt- und Kupfervorkommen im Kongo, die sich über eine Gesamtfläche von mehr als 391 km² erstrecken. Bankers ist das Junior-Bergbauunternehmen mit dem größten Besitz an Kobalt- und Kupferexplorationsflächen im Kongo.

Sämtliche Konzessionsgebiete befinden sich im südlich gelegenen kongolesischen Kupfergürtel. Fünf der Konzessionsgebiete liegen nördlich von Kambove und nordöstlich der in Betrieb befindlichen Kupfer- und Kobaltmine Tenke Fungurume. Eines der Konzessionsgebiete befindet sich westlich von Malambwe im Umfeld des von Bankers betriebenen Projekts Kankutu. Die sechs Konzessionsgebiete beherbergen 110 Carrés auf einer Gesamtfläche von 92,4 km². Diese sechs Konzessionsgebiete wurden vom selben angesehenen DRC-Partner übernommen wie die sechs Konzessionsgebiete, die Bankers in seiner Pressemeldung vom 4. Januar 2018 angekündigt hatte. Bankers schätzt das Vertrauen unseres Partners in die Fähigkeiten unseres Explorationsteams, Bewertungen durchzuführen und Explorationsaktivitäten nach den anspruchsvollen kanadischen Standards in mehreren Konzessionsgebieten gleichzeitig umzusetzen.

Kevin Torudag, President des kongolesischen Tochterunternehmens von Bankers, meint: Der Wettbewerb um hochwertige Konzessionsgebiete im kongolesischen Kupfergürtel wird härter. Die Unternehmen scheinen allmählich zu erkennen, dass sie sich - um im internationalen Kobaltsektor bestehen zu können - geeignete Projekte im südlich gelegenen kongolesischen Kupfergürtel sichern müssen. Bankers verfügt bereits über ein erstklassiges Portfolio an Konzessionsgebieten und hat diese Konzessionsgebiete zu einem deutlich günstigeren Preis erworben als die Neuankömmlinge im Kongo pro Konzession bezahlen müssen, falls sie angesichts der immer weniger werdenden verfügbaren Konzessionen überhaupt noch ein hochwertiges Projekt finden. Bankers wird sich auch in Zukunft darum bemühen, weitere Konzessionsgebiete zu bewerten und zu übernehmen, geht dabei allerdings sehr selektiv vor. Bankers wird auch Projekte prüfen, die sich bereits in einem weiter fortgeschrittenen Explorationsstadium befinden als seine bestehenden Konzessionen und daneben die Explorations- und Erschließungsarbeiten in seinem 391 km² großen Grundbesitz fortführen.

Über Bankers

Bankers ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Kobalt- und Kupferlagerstätten in der DRK nach höchsten kanadischen Standards konzentriert. Dies betrifft die Lieferkette und überprüfbare Erzquellen, die die Verarbeiter in der DRK gegenüber den Verbrauchern nachzuweisen haben. Bankers verfügt über die Rechte an 26 separaten Mineralkonzessionen in strategischer Lage im südlichen Kupfergürtel der DRK; mit einer Gesamtfläche von mehr als 391 km². Bankers hat die Absicht, Beteiligungen an weiteren Konzessionen zu erwerben. Alle bestehende Konzessionen wurden neu gewährt oder über renommierte Partner in der DRK erworben und verfügen über einwandfreie Rechtstitel ohne Regierungsbeteiligung; damit ist Bankers eines der wenigen und vielleicht sogar das einzige börsennotierte Junior-Bergbauunternehmen in der DRK mit 26 Konzessionen, die unmittelbar erkundet und erschlossen werden können. Bankers verfügt über ein erfahrenes operatives Team, das im südlichen Kupfergürtel der DRK ist. Als Junior-Bergbauunternehmen sieht sich Bankers als einer der Vorreiter in der Exploration von Kobalt und Kupfer in der DRK.

Stephen Barley

President & CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

