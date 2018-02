München (ots) - Die allerneuesten High-Tech-Geräte, angesagte Designer-Teile, hochwertige Beauty Must-Haves - wie bekommt man das alles für möglichst wenig Geld? Die Antwort gibt es in der neuen JOY (EVT. 02.02.). Drei Tipps, wie man bei Luxusartikeln ordentlich sparen kann, verrät die Redaktion schon hier:



Beim Online-Shopping Geduld beweisen



Wer online shoppen geht, sollte nicht direkt bezahlen, sondern lieber noch ein bisschen warten und die Artikel im Warenkorb lassen. Viele Online-Shops rücken dann mit tollen Rabatte raus, damit man auch wirklich zuschlägt.



Der neuste Trend: Mieten statt kaufen



Technik muss man sich nicht mehr kaufen, sondern kann sie ganz bequem in Elektrofachmärkten mieten. High-End-Technik wird somit greifbar! Wer dennoch unbedingt kaufen möchte, sollte auf jeden Fall auch unbekannte Marken checken, denn die sind oftmals genauso gut wie große Marken, aber wesentlich günstiger.



Blogger-Basars für Sparfüchse



Blogger bekommen viele Samples von Marken zugeschickt, sodass sie regelmäßig Flohmärkte veranstalten. Das lohnt sich: Man spart nicht nur, sondern bekommt auch noch super Teile, die oftmals nur ein paar Mal getragen wurden. Schafft man es nicht zu den Basars, lohnt es sich auch die Insta-Stories der Influencer zu schauen, denn oft haben sie den ein oder anderen Rabatt-Code unserer Lieblingsbrands für uns.



