Das Angebot von Fortum für Uniper läuft Freitag aus. Pekka Lundmark, Chef des finnischen Konzerns, wirbt bei den Aktionären für den Deal.

Der finnische Energiekonzern Fortum hat kurz vor Ablauf des Angebots an die Uniper-Aktionäre nochmal für den Deal geworben. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, schrieb Konzernchef Pekka Lundmark in dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht 2017. Davon sollten alle Anteilseigner profitieren. Die Konzerne seien im Gespräch, um die ...

