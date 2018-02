Die Fortschritte in der Bilanz der Deutschen Bank fallen viel zu klein aus, um die Sorgen auszuräumen. Die Aktie bricht ein.

Sieben Din-A4-Seiten braucht die Deutsche Bank, um den Medien ihr Ergebnis für das Jahr 2017 zu erklären. Am Ende reicht aber ein Satz von Vorstandschef John Cryan, um die Sache auf den Punkt zu bringen: "Wir haben Fortschritte gemacht, sind aber mit unseren Ergebnissen noch nicht zufrieden."

Eigentlich hätte es auch der zweite Halbsatz getan. Auch wenn es im Zahlenwerk den ein oder anderen Lichtblick gibt, bleiben Investoren, Mitarbeitern und Beobachtern der Bank reichlich Gründe, um sich Sorgen zu machen. Die Einnahmen fallen weiter, beim Sparen kommt Cryan nicht recht voran, der Konzernumbau wird auch in diesem Jahr das Ergebnis belasten. Im wichtigen Investmentbanking lief es im vierten Quartal und im gesamten Jahr 2017 alles andere als rund. Da fällt es umso schwerer, die geplante Aufstockung der Boni zu rechtfertigen.

Kurz und knapp: Eigentlich wollte Cryan 2018 durchstarten. Jetzt droht ein weiteres "Übergangsjahr". Die Diskussion um die Frage, ob der als Sanierer geschätzte Brite der richtige Mann ist, um die Bank wieder auf Wachstum zu trimmen, wird so nicht verstummen. An der Börse ging es am Freitag krachend bergab: Die Aktie der Deutschen Bank ging sofort auf Talfahrt und lag eine halbe Stunde nach Handelsbeginn bereits sechs Prozent im Minus.

Jetzt kommt es auf das erste Quartal an, traditionell das stärkste im Bankgeschäft. Hier werden Cryans Kritiker, die sich auch unter den einflussreichen Großaktionären der Bank finden, echte Fortschritte sehen wollen. Außerdem muss der geplante Teilbörsengang der Asset-Management-Tochter DWS möglichst früh, möglichst reibungslos über die Bühne gehen. Andernfalls droht der Bank im Mai wieder einmal ein Showdown auf der Hauptversammlung. Dabei hat sie eine neue Diskussion um Strategie und Führung ungefähr so nötig wie eine Wiederholung der Finanzkrise.

Dass die Deutsche Bank 2017 unter dem Strich erneut einen Verlust ausweisen muss, war bereits seit der Warnung per Pflichtmitteilung Anfang Januar klar. Am Ende summierte sich das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...