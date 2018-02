Öl kostet auch am Freitag mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent legt um 19 Cent zu, ein Fass WTI ist sogar 30 Cent teurer als am Vortag. Doch Rohstoffexperten schließen einen Rückgang nicht aus.

Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete im frühen Handel 69,84 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. ...

