DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OMGI-OLD M. JP.EQ.AYNACC SKZE IE0005264654 BAW/UFN
OMGI-OLD M. JP.EQ.ADLACC SKZF IE0032627113 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
OMGI-OLD M. JP.EQ.AYNACC SKZE IE0005264654 BAW/UFN
OMGI-OLD M. JP.EQ.ADLACC SKZF IE0032627113 BAW/UFN