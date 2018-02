Münster (ots) - Am heutigen Freitagabend steht die nächste Ziehung der Lotterie Eurojackpot in Helsinki an. Die erste Gewinnklasse ist mit 90 Millionen Euro auf den Maximalbetrag angestiegen. Und im zweiten Rang warten zusätzliche 15 Millionen Euro. Wer wird heute Abend unter den Glücklichen sein und Millionär werden? Zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov sind wir in einer repräsentativen Befragung unter 2.000 Personen der Frage nachgegangen, wem man einen solchen Millionengewinn gönnt. Die interessanten Ergebnisse sind im folgenden Beitrag zusammengestellt.



Pressekontakt: WestLotto Axel Weber Telefon: 0251-7006-1313 Telefax: 0251-7006-1399 presse@eurojackpot.de presse.eurojackpot.de eurojackpot.spiegel.de