AURELIUS Tochter GHOTEL expandiert weiter und erwirbt zwei neue Standorte

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges AURELIUS Tochter GHOTEL expandiert weiter und erwirbt zwei neue Standorte 02.02.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AURELIUS Tochter GHOTEL expandiert weiter und erwirbt zwei neue Standorte

- Kauf von zwei 4-Sterne-Häusern in Ludwigsburg und Neckarsulm

- Eingliederung in das bestehende GHOTEL-Hotelportfolio unter Beibehaltung der Marke "nestor"

- GHOTEL hotel & living wird Umsatz durch diesen und weitere angekündigte Expansionsschritte bis 2020 nahezu verdoppeln

München - 2. Februar 2018 - Der Hotelbetreiber GHOTEL hotel & living ( www.ghotel.de), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), ist weiter auf Expansionskurs und wird die Betreibergesellschaften von zwei 4-Sterne-Hotels im Großraum Stuttgart erwerben. Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die beiden Hotels in Ludwigsburg und Neckarsulm werden auch zukünftig unter der bisherigen Marke "nestor" betrieben und das Angebotsportfolio von GHOTEL hotel & living insbesondere im Geschäftskundenbereich ergänzen. Die Markenpositionierung von GHOTEL hotel & living wird hierdurch auf das 4-Sterne-Segment ausgeweitet. Die Hotelgruppe mit bisher neun Hotels und Apartmenthäusern erschließt sich durch die Übernahme der verkehrsgünstig gelegenen und im lokalen Markt sehr gut positionierten Hotels den wirtschaftsstarken Großraum Stuttgart. Beide Hotels sind nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen in den Jahren 2012 bis 2015 auf modernstem Stand. Das Haus in Ludwigsburg verfügt über 179 Zimmer, Tagungsbereiche, ein Restaurant sowie einen Wellnessbereich. Der Standort Neckarsulm ist durch 84 Zimmer, einen Konferenzbereich und ebenfalls ein Restaurant gekennzeichnet.

"Der Erwerb der beiden nestor-Hotels ist ein wichtiger Schritt in unserer langfristigen Wachstumsstrategie und eine sehr attraktive Ausweitung unseres Hotelportfolios", so Jens Lehmann, Geschäftsführer von GHOTEL hotel & living. "Erst Ende 2017 haben wir die Eröffnung von drei neuen Standorten in Bochum und Düsseldorf angekündigt. Zusammen wird sich unser Umsatz bis 2020 nahezu verdoppeln. Auch darüber hinaus wollen wir weiter expandieren."

Über GHOTEL hotel & living

GHOTEL hotel & living ist eine expansionsfreudige Hotel- und Apartmenthauskette mit zumeist 3-Sterne-Objekten in verschiedenen deutschen Städten. Die Businesshotels mit modernen Tagungsräumen werden unter der Marke GHOTEL hotel & living vermarktet. Sie sind in Kiel, Hannover, Koblenz, München, Würzburg und in Essen zu finden. Unter der Marke GHOTEL living betreibt GHOTEL hotel & living zudem in Bonn und München Apartmenthäuser mit Schwerpunkt "Wohnen auf Zeit". Der Verwaltungssitz der GHOTEL GmbH ist in Bonn. Seit Dezember 2006 gehört das Unternehmen zur AURELIUS Gruppe. Geschäftsführer der GHOTEL GmbH sind Wolfgang Zurner und Jens Lehmann.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,8 Milliarden Euro (Stand: Januar 2018).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

02.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

650839 02.02.2018

ISIN DE000A0JK2A8

AXC0097 2018-02-02/10:00