Frankfurt - Gefühlt hat sich an den "Rahmenbedingungen" zuletzt kaum etwas geändert, einmal von den deutlich anziehenden Volatilitäten abgesehen, so die Analysten der Helaba. Verschiedene Schwächeanzeichen seien bereits in der vergangenen Woche augenscheinlich geworden. Auch dass der deutsche Leitindex über keine ausreichende Kraft verfügen würde, um zeitnah einen Ausbruch nach oben zu vollziehen, habe sich abgezeichnet.

