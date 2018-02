FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem dritten Verlustjahr in Folge will die Deutsche Bank 2018 wieder schwarze Zahlen schreiben. Er sehe "ein erfolgreiches Geschäftsjahr", sagte Konzernchef John Cryan bei der Bilanzvorlage am Freitag in Frankfurt laut Redetext. "Das Geschäft mit unseren Kunden nimmt wieder Fahrt auf - in allen Sparten." Zwar werde auch das laufende Jahr "wieder ein Jahr harter Arbeit", aber eines "in dem wir Gewinn anstreben - nicht nur vor Steuern, sondern natürlich auch nach Steuern", sagte Cryan.

2017 hatte Deutschlands größtes Geldhaus zwar vor Steuern mit plus 1,3 Milliarden Euro erstmals seit drei Jahren ein positives Ergebnis erzielt. Eine einmalige Milliardenbelastung infolge der US-Steuerreform drückte den Konzern unter dem Strich aber erneut in die Verlustzone./ben/das/DP/zb

