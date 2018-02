US-Arbeitsmarktbericht steht heute ganz klar im Mittelpunkt EMI zum Baugewerbe aus Großbritannien wird morgens veröffentlicht Plattform-Zählung könnte einen entscheidenden Impuls für den Ölpreis am Ende der Woche liefern

Zusammenfassung:Wie jeden ersten Freitag des Monats richten sich alle Blicke auf den US-Arbeitsmarktbericht, der dem Dollar wieder etwas Kraft geben könnte, da dieser in letzter Zeit deutlich an Wert verloren hat. Darüber hinaus erhalten Pfund-Händler einen EMI-Wert zum Baugewerbe. Dies könnte möglicherweise ein weiterer Grund sein, die britische Währung weiter zu kaufen. Am Ende des Tages wird noch die wöchentliche Änderung der Zahl der Ölplattformen veröffentlicht, die Daten scheinen angesichts des aktuellen Ölpreises von großer Bedeutung zu sein. 10:30 Uhr - Großbritannien, Einkaufsmanagerindex zum Baugewerbe: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel gestern schlechter aus. Der Ausblick für die britische Währung änderte sich jedoch nicht, da das Pfund hauptsächlich von der Schwäche des US-Dollars getrieben wurde. Sobald der USD wieder an Attraktivität gewinnt, könnte ein ...

