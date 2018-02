Anleger an der Wall Street feierten in dieser Woche die guten Aussichten von Boeing. In der Spitze waren die Papiere des US-amerikanischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr als 360 US-Dollar wert. Die Aktie knüpfte nach dem Quartalsbericht an ihren Lauf der vergangenen zwei Jahre an. Seit ihrem im Februar 2016 erreichten Zwischentief bei 102 US-Dollar ist die Aktie mittlerweile mehr als Dreieinhalbfache wert. Allein in diesem Jahr legten sie bis dato um rund 20 Prozent zu, so dass sie aktuell im Dow Jones an erster Stelle stehen. Der Anstieg deutete an, dass bereits deutlich gestiegene Aktien mit guten Zwischenberichten weiter steigen könnten.

Ein Produktionsrekord und die US-Steuerreform bescherten Boeing im letzten Jahr den höchsten Gewinn seiner Geschichte. Auch im laufenden Jahr soll der Gewinn pro Aktie noch einmal um bis zu 16 Prozent steigen. Nach dem Hoch bei 361,45 US-Dollar könnte zwar eine kleine Korrektur folgen, durch welche die Kurslücke zwischen 345 und 350 US-Dollar geschlossen würde, jedoch sollten die Notierungen dabei nicht unter die jüngsten Tiefs bis 332 US-Dollar fallen, um den Höhenflug fortzusetzen. Analysten gehen ebenfalls von höheren Kursen für ...

