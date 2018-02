Die Montech Conveyors Corporation, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Montech AG, hat vor kurzem ihr Büro und ihre Montage in Huntersville im Bundesstaat North Carolina eröffnet.

Das Produktprogramm von Montech Coveyors Corp. umfasst die Förderbänder TB30 und TB40 sowie das Profilsystem Quick-Set. Die Produkte werden in Huntersville montiert und von dort aus an Kunden in den USA verschickt. ...

