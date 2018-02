Zuletzt war Otto als Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey tätig und hat dort in führender Funktion die Sparte Strategieentwicklung für Biopharmafirmen aufgebaut. Zuvor arbeitete der promovierte Biotechnologe für insgesamt 12 Jahre in verschiedenen Leitungspositionen bei Boehringer Ingelheim - unter anderem in den Bereichen Zellbiologie und biopharmazeutische Herstellung.

Otto tritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...