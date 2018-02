Hamburg (ots) - Das Medienmagazin journalist dokumentiert in seiner Februar-Ausgabe, wie ein Interview mit Ralf Rangnick, dem Sportdirektor von RB Leipzig, kaputtautorisiert wurde. Ursprünglich sollte das Rangnick-Interview im Playboy erscheinen. Weil jedoch von dem eigentlichen Gespräch nach der Autorisierung nicht mehr viel übrig geblieben war, hatte sich der Playboy dazu entschieden, auf den Abdruck zu verzichten.



Im journalist zeichnet der Interviewer Thilo Komma-Pöllath den Fall nach und kritisiert den Umgang mit Medien im Profifußball. "Übervorsichtige Spieler und Akteure lassen nur noch systemkonforme Journalistenfreunde an sich heran, denen sie oft nur Banalitäten anvertrauen. Die aber exklusiv", so Komma-Pöllath im journalist. In den vergangenen Jahren habe sich bei den Vereinen eine mediale Wagenburgmentalität breitgemacht, "die gerade unabhängigen Printjournalismus im unmittelbaren Bundesliga-Umfeld schwierig macht", so Journalist und Buchautor Thilo Komma-Pöllath.



Ein bezeichnendes Beispiel gibt nun das nicht-gedruckte Interview mit Ralf Rangnick. Rund eineinhalb Stunden dauerte das Interview zwischen Journalist und Sportdirektor. Ein spannendes Gespräch mit Witz und Tiefgang, das nach der Autorisierung kaputt war. Sätze wurden umgeschrieben, ganze Antworten waren gestrichen, Passagen neu formuliert, so dass der Playboy auf den Abdruck verzichtete. Der journalist dokumentiert die Eingriffe in das Manuskript in seiner Februar-Ausgabe. "Dieses nicht-gedruckte Interview ist ein mahnendes Beispiel für eine völlig missglückte Autorisierung. Ein verhunztes Gespräch", so journalist-Chefredakteur Matthias Daniel.



Den gesamten Beitrag lesen Sie in der Februar-Ausgabe des Medienmagazins journalist, die gerade erschienen ist. Hintergründe zu der missglückten Autorisierung erläutert journalist-Chefredakteur Matthias Daniel in seinem Editorial: http://www.journalist-magazin.de/news/ach-gottchen-rb-leipzig



