Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit neuerlichen Abgaben in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Damit setzt der Leitindex SMI die bereits in der Vorwoche eingeleitete Abwärtsbewegung fort. Nach den erreichten Rekordständen habe sich die Volatilität wieder erhöht, hiess es im Handel. Zinsumfeld und Währungen hätten für Verunsicherung gesorgt. Zudem habe es auf Seiten der Unternehmenszahlen Enttäuschungen gegeben.

Die Vorgaben aus Übersee gaben kaum Rückenwind. Während die Wall Street zum europäischen Handelsschluss wenig verändert schloss, folgten nachbörslich noch eine Reihe von eher enttäuschenden Unternehmensnachrichten. In Asien zeigte sich ein uneinheitliches Bild mit Abgaben beim Nikkei in Tokio und leichten Aufschlägen an den chinesischen Festlandbörsen. Zudem rechnen Marktteilnehmer mit Zurückhaltung der Investoren vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. Denn die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen bleibe grundsätzlich hoch.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,37% tiefer bei 9'256,84 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,32% auf 1'523,42 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,43% auf 10'652,96 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Minus, vier im Plus und zwei (UBS, ABB) unverändert.

Die am Vortag bereits schwachen Pharma-Schwergewichte belasten den Gesamtmarkt ...

