Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG kauft Nahversorgungszentrum in der Nähe von Leipzip

- Objekt verfügt über eine Gesamtfläche von über 2.200 m²

- Lebensmittel-Discounter Norma als Ankermieter, Immobilie ist vollvermietet

- Emission einer 6,0 %-Unternehmensanleihe mit 5 Jahren Laufzeit gestartet

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat ein Nahversorgungszentrum in Brandis in der Nähe von Leipzig erworben, inzwischen ist auch das Closing erfolgt. Das 1994 errichtete Objekt wurde 2007 modernisiert sowie erweitert und verfügt über eine Gesamtfläche von über 2.200 m². Die jährlichen Mieteinnahmen ...

