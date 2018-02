Die Laser-Füllstandmessung hat in den vergangenen Jahren in einer Vielzahl von Anwendungen an Popularität gewonnen. ABB bietet diese Lösung seit mehreren Jahren an und hat jetzt mit dem LLT100 eine neue Generation zur Laser-Füllstandmessung speziell für industrielle Anwendungen zugeschnitten auf den Markt gebracht. Lasermessungen zeichnen sich gegenüber anderen Messverfahren vor allem durch die einfache Handhabung aus. Der Laserstrahl bewegt sich mit einem sehr geringen Abstrahlwinkel durch den Raum. Dadurch bleibt das Messsignal auch bei großen Entfernungen sehr eng fokussiert. Da der Laserstrahl nicht mit seiner Umgebung interagiert oder von ihr beeinflusst wird, müssen auch keine Störsignale ausgeblendet werden. Nur die Reflektion der Flüssigkeits- oder Feststoff-Oberfläche wird erkannt - dadurch ist die Inbetriebnahme sehr einfach. Ebenso erfordern Veränderungen der Umgebungsbedingung keine Anpassungen der Geräteparameter. Sollten sich über die Zeit z. B. die Materialeigenschaften oder die Zusammensetzung im Behälter ändern, müssen die Störechos bei den üblichen berührungslosen Messverfahren nachjustiert werden. Dies ist ebenfalls erforderlich, wenn die Position des Sensors verändert wird. Beim Lasergerät wird dieses Nachjustieren überflüssig - die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Füllstandmessung ist dadurch höher.

Auch Medien mit geringer Dichte können gemessen werden

Der Laserstrahl wird im Vergleich zu Ultraschall- oder Radarwellen ganz anders reflektiert, wodurch das Messprinzip in vielen Anwendungen Vorteile besitzt. Während Radarmessungen bei Polymeren und Materialien mit geringer Dichte versagen können, werden diese Stoffe vom Laser-Füllstand-Messumformer leicht erkannt. Darüber hinaus kann der Lasersensor bei der Füllstandmessung von Feststoffen in jeder beliebigen Ausrichtung installiert werden, was wiederum den Installationsaufwand deutlich reduziert.

Da der Abstrahlwinkel vom Laser sehr klein ist, kann der Sensor auch in sehr engen Räumen ...

