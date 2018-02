Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef John Cryan hat die diesjährige Anhebung der Bonuszahlungen in seinem Hause trotz der schwachen Ergebnisse im zurückliegenden Jahr gerechtfertigt. Er sprach auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt von einer "einmaligen Investition, um der neuen Führung unserer Unternehmens- und Investmentbank die Chance zu geben, unsere Marktposition zu sichern und auf ausgewählten Geschäftsfeldern auszubauen." Eine ähnliche variable Vergütung in den folgenden Jahren sei nur bei entsprechendem Geschäftserfolg zu rechtfertigen. Die Bezahlung der Mitarbeiter werde sich konsequent am Geschäftserfolg der Bank orientieren.

Eine genaue Summe der in diesem Jahr auszuzahlenden Boni für 2017 nannte die Bank bisher nicht, Anleger werden sich wohl auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts im März gedulden müssen. In Medienberichten war von einer Anhebung auf 1 Milliarde Euro die Rede. Für 2016 waren die Boni radikal gekürzt worden, 2015 hatten sie wesentlich höher gelegen.

Die Deutsche Bank hat 2017 unter dem Strich den dritten Jahresverlust in Folge eingefahren. Vor Steuern gelang wieder ein Gewinn. Allerdings nicht im vierten Quartal, hier machte die Bank Verluste. Ein Grund war der deutliche Ertragsrückgang im Handelsgeschäft der Unternehmens- und Investmentbank.

Für das laufende Jahr gab sich Cryan zuversichtlich. Die Kunden der Bank seien zusehends aktiver, die Auftragsbücher im Emissions- und Beratungsgeschäft gut gefüllt.

Er gestand aber ein, dass die Kosten weiter sinken müssten. "2018 gilt es nun, eine weitere Milliarde Euro einzusparen, um unser Kostenziel zu erreichen", sagte der Manager. Dafür brauche es keine spektakulären neuen Programme, es gehe um konsequentes Kostenmanagement. Das sei den Führungskräften lange schwer gefallen, "allmählich aber entsteht eine neue Kostenkultur."

2018 soll die Bank wieder einen Gewinn schreiben, "nicht nur vor Steuern, sondern natürlich auch nach Steuern", sagte Cryan. Insofern gehe er nicht davon aus, dass die Mitarbeiter nächstes Jahr schlechter bezahlt werden.

