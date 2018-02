Hod Hasharon, Israel (ots/PRNewswire) -



Hudson Fiber Network (HFN) wandelt seine Netzinfrastruktur zur einer agilen, heterogenen, programmierbaren Plattform. Diese erlaubt eine On-Demand-Bereitstellung von neuen Diensten und eine quasi automatische Integration neuer Technologien. Dabei setzt Hudson Fiber auf NetAce von Atrinet, eine Software-Tool, das vorhandene Netze in agile Software gesteuerte Plattformen umgestalten kann.



Atrinet Ltd., ein führender Anbieter von Multi-Vendor-Netzwerk-Lösungen zur Netzwerktransformtion, gab heute bekannt, dass es von Hudson Fiber Network (HFN) zur Bereitstellung von NetACE ausgewählt wurde. NetAce ist ein innovatives Software Tool, welches alle vorhanden Dienste im Netzwerk identifizieren kann - unabhängig von Netzwerk-Hersteller und Netzwerk-Technologie - und diese identifizierten Dienste in Form einer neuen modernen Dienste-Orchestrierung- und Automatisierungs-Plattform zur Verfügung stellen kann.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/561085/Atrinet_Logo.jpg )



HFN, der führende Anbieter von Datentransporten, der Fiber-Networking-Lösungen mit einer hohen Bandbreite und geringer Latenz für Finanz-, Content-, Carrier-und Enterprise-Kunden anbietet, wählte das israelische Unternehmen wegen seines Engagements für die Bereitstellung innovativer Dienstleistungen auf die zuverlässigste, effizienteste und schnellste Weise aus und verstärkt damit seine Position als Marktführer.



Die NetACE-Plattform von Atrinet wird es HFN ermöglichen, das zugrunde liegende hybride Netz bestehend aus Legacy- und neuen SDN & NFV-Komponenten als homogene und flexible Plattform für seine Dienste anzubieten. Der ambitionierte Plan von HFN soll es den Nutzer ihres Netzes ermöglichen ihrerseits extrem schnell und flexibel ganz neue Dienstleistungen zu nutzen.



"Während der Evaluierung und Analyse zeigte Atrinet ein ausgezeichnetes Verständnis für unsere spezifischen geschäftlichen Herausforderungen und erstellte die am besten gestaltete Lösung zur Unterstützung unserer Netzwerk-Transformation", sagte Keith Muller, COO von HFN. "Wir sind zuversichtlich, dass das Team von Atrinet und die NetACE-Plattform unsere Wachstumspläne unterstützen und dazu beitragen werden, dass wir unsere Mission erfüllen, unseren Kunden qualitativ hochwertige Kommunikationsdienste anzubieten."



"Wir freuen uns, dass HFN sein Vertrauen in Atrinet gelegt und unsere NetACE-Plattform ausgewählt hat, um sein Netzwerk in einen Multi-Vendor umzuwandeln, der sowohl über Legacy- als auch über Next-Generation-Domains programmierbar ist", sagte Ohad Kamer, CMO von Atrinet. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HFN und die Etablierung einer langfristigen vertrauensvollen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen."



Mit Atrinets NetACE wird HFN alle Netzwerk-Element und alle Netzwerk-Dienste absolut vollständig und einheitlich erfassen und sehr flexibel und schnell verwalten, unabhängig von der Komplexität der Netzinfrastruktur. NetACE bietet eine einzige standardbasierte API für die nahtlose Automatisierung von Netzwerkdiensten in Echtzeit, einheitlich ob Legacy- oder Cloudbasierte Netzwerk-Elemente. Die Vereinheitlichung dieser kritischen Schnittstelle im Netz zwischen Netz-Diensten und Netz-Infrastrukur vereinfacht den Netzbetrieb von HFN enorm und senkt die Kosten für den Netzbetrieb massiv.



ÜBER ATRINET LTD.



Atrinet ist ein Unabhängiger Software Hersteller, mit einem vollständigen Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio für das Betreiben von Netzen auf Basis traditioneller Technologie, Cloud-Basiert oder von hybriden Netzen. Es ist dabei vollständig unabhängig von Hersteller und Technologie der Netzinfrastruktur. Die Lösungen von Atrinet werden von den großen und kleinen Netzbetreibern wie auch zum Betreiben von großen Firmennetzen eingesetzt. Besuchen Sie Atrinet auf http://www.atrinet.com oder folgen Sie auf LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/5024166?trk=tyah&trkInfo=clickedVert ical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A5024166%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A14 68158918054%2Ctas%3Aatrinet).



ÜBER DAS HUDSON FIBER NETWORK (HFN)



Das Hudson Fiber Network (HFN) ist ein führender Anbieter von Datentransporten und bietet flexible Netzwerklösungen zur Steigerung der Netzwerkeffizienz sowie zur Senkung der gesamten Netzwerkausgaben für Finanz-, Content-, Carrier-und Enterprise-Kunden. HFN ist der alleinige Eigentümer und Betreiber des HFN Northeast Network, das über 90 Standorte in den verkehrsreichsten Knotenpunkten von New York und New Jersey miteinander verbindet und auf seinem nationalen WAN die 16 größten Märkte in den USA umspannt. Die HFN-Suite mit speziell angefertigten Lösungen ermöglicht Kunden eine erhöhte Netzwerkeffizienz und geringere Gesamtausgaben für Netzwerke.



Die Services beinhalten Gigabit Ethernet, optische Wave-Lösungen und IP-Konnektivität (10 MB bis 100 Gig) und werden in und zwischen wichtigen Märkten der USA und globaler Metropolen bereitgestellt. HFN wurde 2002 gegründet und hat seinen Geschäftssitz in Paramus, New Jersey.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hudsonfiber.com oder wenden Sie sich an 1-888-HFN-4573.



