Wer verstehen will, warum Deutschland den technologischen Anschluss verliert, muss sich nur im Bundestag umgucken: Zwischen Karteikarten, Schreibmaschinen und Faxgeräten fühlt man sich mitunter wie im Technikmuseum.

Wenn Abgeordnete des Deutschen Bundestages über Digitalisierung sprechen, reden sie über schnelles Internet auf dem platten Land, über iPads in Schulen, über die elektronische Gesundheitskarte. Und manchmal erzählen sie auch von der Schlüsselstelle ihrer eigenen Verwaltung.

Vor allem bei Bundestagsneulingen gilt sie inzwischen als Geheimtipp, als Ort, den man gesehen haben muss. "Da vorbeizuschauen ist wie eine Zeitreise in die Kohl-Ära", sagt Danyal Bayaz, bis vor Kurzem Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group, jetzt Abgeordneter der Grünen. "Man bekommt noch mal ein anderes Gefühl dafür, warum es mit der Digitalisierung in Deutschland so langsam vorwärtsgeht."

Das begehbare Analogmuseum namens Schlüsselstelle liegt im Erdgeschoss des Jakob-Kaiser-Hauses, eines modernen Gebäudes mit viel Glas, Holz und Kunst. Die Büros nebenan sind begehrt. Wer hier arbeitet, kann bei schlechtem Wetter den Plenarsaal durch einen Tunnel erreichen.

Nur Raum E 353 wirkt wie aus der Zeit gefallen. Mehrere Tausend Schlüssel werden hier mithilfe von zum Teil handbeschriebenen Karteikarten verwaltet. Auf einem Tresen liegen Stempel und ein blaues Stempelkissen, im Regal steht eine alte graue IBM-Schreibmaschine. Wer einen Schlüssel holen will, kann nicht einfach spontan vorbeischauen, sondern muss zuvor einen Antrag mit dem Titel "Schlüsselanforderung" ausdrucken und handschriftlich unterzeichnen.

Mehr Worte als Taten

Dass Abgeordnete wie der 34-jährige Bayaz den Kopf über solche Vorgänge schütteln, liegt nicht nur am Aufwand, den man ihretwegen treiben muss. Vor allem stört sie der Kontrast zu den großen Versprechen der regierenden Parteien. Die Kanzlerin mahnte gerade beim Weltwirtschaftsforum in Davos, die Herausforderungen der Digitalisierung nicht zu unterschätzen, in der Bundestagsfraktion warnte sie in dieser Woche, Deutschland dürfe "kein Technikmuseum werden". Unionsfraktionschef Volker Kauder, eigentlich kein Digital Native, schrieb gar einen Aufsatz mit der Forderung, einen neuen Digitalisierungsbeauftragten im Kanzleramt anzusiedeln. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD soll das Thema ebenfalls viel Raum einnehmen und weit vorne stehen - so, als hätte jemand anderes in den vergangenen Jahren regiert und den Ausbau der Breitbandverkabelung, die Modernisierung der Behörden oder die bessere Ausstattung von Schulen versäumt. ...

