Wien - Aus der Debatte um die Bevorzugung der EZB-Anleihekäufe ziehen so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) zwei Schlüsse.Erstens: Der EZB-Kapitalschlüssel sei kein optimales Zuteilungsmaß. Er spiegele weder die Anteile an der Wirtschaftsleistung noch die Struktur des Euro-Staatsanleihemarkts ausreichend wider. Die Wahl des EZB-Kapitalschlüssels sei somit von Anfang an mit Verzerrungen verbunden gewesen. Sein Vorteil liege aber in seiner politischen Legitimität. Er sei vertraglich fixiert und schon bei der Schaffung des ESM als Referenzgröße angewendet worden. Die Abweichungen seien somit auch als Preis für politische Akzeptanz zu verstehen.

