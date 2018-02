Essen - Die Worte in der Abschlusserklärung nach dem FOMC-Treffen waren gut gewählt: Gestern hielten die Nachwirkungen an, so die Analysten der National-Bank AG.Den Investoren werde langsam klar, dass die US-Notenbanker durchaus zu einer aggressiveren Gangart übergehen könnten, sodass eine zusätzliche Leitzinsanhebung im laufenden Jahr wahrscheinlicher werde, aus drei mach vier. Allerdings würden sich die Notenbanker sicher an ihre Aussagen halten, wonach sie den Kurs nur dann verschärfen würden, wenn die fiskalischen Impulse nicht in Produktivitätssteigerungen münden würden. Und eine Steigerung der Produktivität habe die US-Volkswirtschaft dringend nötig.

