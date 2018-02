Erstmalig können Beiträge aus der ganzen Welt zu diesem von CEMEX und Tec de Monterrey University veranstalteten Wettbewerb eingereicht werden

Die in den zurückliegenden sieben Jahren vergebenen Preise haben sich bereits zum Wohle von mehr 22.500 Menschen in Mexiko und ganz Lateinamerika ausgewirkt

Nun hat das CEMEX-Tec Center for Sustainable Development erneut zur Teilnahme am CEMEX-Tec Award 2018 aufgerufen, wobei zum ersten Mal in den acht Jahren seines Bestehens nicht nur Projekte aus Mexiko und dem übrigen Lateinamerika, sondern auch Projekte aus der ganzen Welt zugelassen sind.

Zum achten Mal prämiiert der CEMEX-Tec Award einmal jährlich Unternehmer und Studenten, die herausragende Ideen und Projekte für nachhaltige Entwicklung, Innovation und Unternehmungsgeist vorlegen können. Als Preise sind Fördergelder, spezielle Workshops und Networking-Chancen vorgesehen.

Der CEMEX-Tec Award umfasst zwei Kategorien von globaler Bedeutung: Transforming Communities, die sich an Studenten und Graduierte richtet, die Ideen und Vorschläge zur nachhaltigen Transformation von Gemeinwesen einreichen, und Social Entrepreneurs, die sich an Unternehmer richtet, die Projekte zur Lösung sozialer Probleme und Förderung von systemischem Wandel vorlegen, die zugleich das Potenzial aufweisen, sich zu einem Social Business zu entwickeln.

Teilnehmende Teams müssen sich zunächst auf der Website des CEMEX-Tec Center (www.cdcs.com.mx) anmelden und können ihre Vorschläge dann unter Angabe der zutreffenden Kategorie hochladen. Einsendeschluss für teilnehmende Projekte ist der 30. April 2018

Seit seiner Gründung haben am CEMEX-Tec Award bereits mehr als 4.000 Menschen teilgenommen und es wurden insgesamt 1.571 Projekte aus 16 Ländern eingereicht. Dabei stammten 66 der prämiierten Projekte aus Mexiko und 33 aus weiteren lateinamerikanischen Ländern. Alles in allem haben sich diese Projekte bereits zum Wohle von mehr als 22.500 Menschen in Mexiko und dem restlichen Lateinamerika ausgewirkt.

Weitere Informationen zum CEMEX-Tec Award und den Teilnahmebedingungen finden Sie unter:

www.cdcs.com.mx

E-Mail: premiocemextec@cdcs.com.mx

Facebook: /PremioCEMEXTEC

Telefon: +52 (81) 8358 2000, Durchwahl: 5225

Contacts:

CEMEX

Öffentlichkeitsarbeit:

Jorge Perez, +52(81) 8888-4334

mr@cemex.com

oder

CEMEX-Tec Award

Öffentlichkeitsarbeit:

Mariana Zamudio, +52 (81) 8358-2000, Durchwahl: 5225,

mariana@cdcs.com.mx