- BARCLAYS INITIATES MEDICLINIC INTERNATIONAL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 751 P. - BARCLAYS INITIATES NMC HEALTH WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 4100 PENCE - BARCLAYS INITIATES SPIRE HEALTHCARE WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 270 PENCE - BARCLAYS RAISES NEX GROUP PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3525 (3450) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 540 (450) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - LIBERUM RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 450 (395) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 225 (290) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 440 (359) PENCE - 'SELL' - FTSE INDICATED +0.01% TO 7491 (CLOSE: 7490.39) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 769 (775) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 382 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 792,30 (704) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 648 (575) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ROYAL MAIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 525 PENCE - JEFFERIES CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 780 (800) PENCE - 'HOLD' - JPM RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1350 (1210) PENCE - 'OW' - JPMORGAN CUTS LAMPRELL PRICE TARGET TO 78 (82) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 750 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITVIC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 870 (810) PENCE - JPMORGAN RAISES DE LA RUE TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 710 (700) PENCE - JPMORGAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 591 (531) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 590 (560) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 830 (860) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES PHOENIX SPREE PRICE TARGET TO 430 (367) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES CAPITA TO 'EQUAL-W.' ('UNDERW.') - TARGET 180 (460) P. - MS RAISES CAPITA GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 180 (460) PENCE - RPT/GOLDMAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2980 (3060) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2650) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES SSE TO 'SELL'('STRONG SELL') - TARGET 1250 (1350) PENCE - UBS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 570 (520) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1180 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 415 (375) PENCE



