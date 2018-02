Auch das Elektromaschinenbauer-Handwerk ist im Rahmen der Digitalisierung gefordert, neue Technologien zu erschließen. Neben der Instandsetzung von Motoren, die weiterhin Kernkompetenz bleiben wird, spielen elektronische Geräte, wie Frequenzumrichter, Sanftanlaufgeräte, programmierbare Steuerungen und deren Einbindung in eine komplexe Anwendungsumgebung eine immer bedeutendere Rolle. Der ZVEH (Bild 1) lädt dieses Jahr die Mitglieder nach Hamburg ein.

Cloud-gestützte Überwachungssysteme sind mittlerweile in der Lage, Verbindungen zu individuellen Antrieben permanent aufrecht zu erhalten, um aus der Änderung von Betriebsparametern rechtzeitig auf kommende Schäden zu schließen. Wartungsarbeiten werden so nicht mehr nach definierten Zeitabschnitten vorgenommen, sondern nach Erfordernis. Dies hilft, Produktionsprozesse möglichst lange ohne Unterbrechung aufrecht zu erhalten.

Solche neuen Techniken erfordern zwangsläufig eine entsprechende Ausbildung und Weiterbildung der Mitarbeiter. Daher macht sich der ZVEH im Rahmen der aktuellen Neugestaltung der Ausbildungsberufe Gedanken, welche Ausbildungsinhalte für Elektromaschinenbauer?/?Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik - auch mit Blick auf die Zukunft - vermittelt werden sollten.

Klar ist bereits, dass viele neue Themen dazu kommen werden und andere dafür entfallen müssen. Hieraus entstehen nicht nur neue Herausforderungen an die Auszubildenden, sondern auch an die ausbildenden Betriebe und an die Ausbildungsstätten. Diese und weitere interessante Themen stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Internationalen EMA-Tagung in Hamburg und bilden die Grundlage für gemeinsame Diskussionen. Im Interesse der Kunden und der Betriebe sollten alle den Weg des digitalen Wandels gemeinschaftlich und konsequent angehen.

Hier haben Sie die Chance viele interessante Informationen und Anregungen aus der Fachtagung, der Fachausstellung, aber auch aus den Gesprächen mit Kollegen mitzunehmen und Hamburg mit seinem Hafen (Bild 2) am Hafengeburtstag zu genießen.

Die Stadt Hamburg

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat eine Stadt und zugleich ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg ist mit ca. 1,86 Mio. Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands nach Berlin. Der Hamburger Hafen ist einer der größten Häfen Europas und liegt auf Platz 17 in der Liste der größten Containerhäfen ...

