Köln (ots) - billiger-mietwagen.de ist erneut Testsieger. Der Sender n-tv und das Deutsche Institut für Service Qualität (DISQ) haben 10 große Mietwagen-Portale verglichen. Für billiger-mietwagen.de lautet das Ergebnis 88,5 von 100 möglichen Punkten und damit "sehr gut". Dieses Ergebnis des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) veröffentlichte der Sender n-tv vorgestern. Die Tester vom DISQ kommen zum Ergebnis, dass billiger-mietwagen.de den "besten Service" aller Test-Kandidaten bietet: "Die Mitarbeiter beweisen Kompetenz und beantworten Kundenanfragen vollständig und sehr individuell."



Auch in der Preisanalyse erhält billiger-mietwagen.de ein "sehr gut". Des Weiteren loben die Autoren auch den "hohen Informationswert" des Internetauftritts sowie einen "sehr transparenten Buchungsprozess".



"Eine gute Übersicht und kompetente Beratung per E-Mail und Telefon sind unseren Kunden genauso wichtig wie günstige Preise", freut sich Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de über den Testsieg.



Die Testergebnisse zum Nachlesen:



https://disq.de/2018/20180131-Mietwagenportale.html



http://ots.de/eWx1qN



(PM-ID: 100)



