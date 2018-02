NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Ergebnisse seien für die Papiere der Stuttgarter aktuell nicht entscheidend, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gehe vielmehr darum, ob sich der Konzern wirklich auf dem Weg zu einer Aufspaltung befinde. Das Management verstecke sich aber momentan noch hinter Worthülsen. Warburton geht davon aus, dass entsprechende Pläne aktuell ernsthaft geprüft werden. Die sauberste Lösung wäre aus seiner Sicht eine Abspaltung des Nutzfahrzeug-Geschäfts./ag/ajx

Datum der Analyse: 02.02.2018

