ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Jahresinflationsrate im Januar überraschend gestiegen. Der nach europäischer Methode berechnete Preisindex HVPI sei um 1,1 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte die nationale Statistikbehörde Istat am Freitag in Rom mit. Im Vormonat hatte die Rate bei 1,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet.

Die Gesamtinflation liegt nach wie vor klar unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent, die allerdings für die gesamte Eurozone angestrebt wird. In der Eurozone lag die Rate im Januar bei 1,3 Prozent.

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Verbraucherpreise in Italien im Januar um 1,6 Prozent. Allerdings war hier ein stärkerer Rückgang um 1,7 Prozent erwartet worden. Der deutliche Rückgang wird mit den Preisnachlässen nach den Weihnachtsfeiertagen begründet./jsl/jkr/men

