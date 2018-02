Duisburg/Berlin (ots) - Zum vierten Mal in Folge wurde die Kindernothilfe beim "Tag der Praktikanten" für ihr herausragendes Praktikantenprogramm ausgezeichnet. Bei der feierlichen Verleihung in Berlin nahmen Vertreter aus der Personalabteilung der Kindernothilfe den Preis für das international tätige Kinderrechtswerk entgegen.



"Die erneute Auszeichnung macht uns sehr stolz. Sie ist ein Beleg dafür, dass sich unsere Praktikantinnen und Praktikanten sehr wohl fühlen und ihr Praktikum als bereichernd erleben", so Marcel Rütten, Human Relations Manager der Kindernothilfe. Die Studie "CLEVIS Praktikantenspiegel" bietet eine wissenschaftlich fundierte Analyse, wie Praktikanten Unternehmen und Organisationen wahrnehmen. Dabei bewerten sie sowohl ihren eigenen Praktikumsgeber, als auch das Markenimage anderer Häuser. Im Rahmen der Studie bekam die Kindernothilfe von den mehr als 5.000 an der Umfrage teilnehmenden Praktikanten durchweg überdurchschnittlich gute Werte zugesprochen "Die Auszeichnung bestätigt unser Engagement für ein Arbeitsumfeld, in dem für die Praktikanten eine gute Betreuung, Lernen und interessante Aufgaben im Vordergrund stehen. Das ist unverzichtbar, um auch langfristig sehr gute Mitarbeitende zu gewinnen, die sich beruflich für benachteiligte Kinder in aller Welt einsetzen wollen", so Rütten.



Rund 50 Praktikanten unterstützen die Kindernothilfe jährlich in der Duisburger Geschäftsstelle und das in unterschiedlichsten Bereichen: Von der Betreuung der Projekte in 31 Ländern der Erde über die Bildungs-, Öffentlichkeits- und Pressearbeit bis hin zur Personalabteilung. "Die Praktikanten loben nicht nur die sinnstiftende Tätigkeit, sondern auch das strukturierte Feedback, mit dem sie ihre Leistungen verbessern und ihre Entwicklung vorantreiben können", erklärt Petra Niederau, Head of Human Relations, den erneuten Erfolg der Kindernothilfe beim CLEVIS Praktikantenspiegel. "Wir wollen auch in Zukunft die individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Ziele unserer Praktikanten wahrnehmen und fördern, denn nicht selten werden aus ehemaligen Praktikanten dauerhafte Kollegen."



Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben. Sie fördert 741 Projekte und leistet humanitäre Hilfe. Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe fast zwei Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 31 Ländern weltweit.



