Hamburg/Mainz (ots) - Woche 08/18 Sonntag, 18.02.



Bitte Programmänderung beachten:



12.55 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 14.5.2017)



13.40 Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt 1. Der Aufstieg (vom 20.6.2015)



14.25 Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt 2. Der Untergang (vom 20.6.2015)



(Die Sendungen "2057 - Unser Leben in der Zukunft" entfallen. Weiterer Ablauf ab 15.10 Uhr wie vorgesehen.)



Montag, 19.02.



4.15 Terra X Mythos Frankenstein Film von Oliver Halmburger (ZDF 2.4.2017)



5.00 Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt 1. Der Aufstieg (vom 20.6.2015)



5.45 Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt -6.30 2. Der Untergang (vom 20.6.2015)



(Die Sendungen "2057 - Unser Leben in der Zukunft" entfallen.)



Woche 09/18 Samstag, 24.02.



15.45 Terra X Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner Film von Gisela Graichen und Peter Prestel (vom 14.5.2017)



16.30 Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt 1. Der Aufstieg (vom 20.6.2015)



17.15 Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt 2. Der Untergang (vom 20.6.2015)



(Die Sendungen "2057 - Unser Leben in der Zukunft" entfallen. Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.)



