Die Aktien von Alibaba (WKN:A117ME), dem größten E-Commerce-Unternehmen Chinas, haben sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt. Der Aufschwung der Aktie wurde durch beschleunigtes Umsatzwachstum und verbesserte Rendite ausgelöst. Begünstigt wurde das durch den Ausbau der E-Commerce- und Cloud-Service-Systeme.



Es lohnt sich nach wie vor in Alibaba zu investieren da die chinesische Mittelschicht eine steigende Kaufkraft aufweist. 2015 wurde sie die größten Mittelschicht der Welt. Aus diesem Grund erwarten die Analysten, dass Alibaba in diesem Jahr Umsatz und Ertrag und 55 % bzw. 44 % steigern kann.



Doch Alibaba ist nicht unbesiegbar und es sieht sich mit Bedrohungen an mehreren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...