Meilenstein bei der Entwicklung des urbanen Lufttransports erreicht, während Vahana zwei Jahre seit seinem Start feiert

Vahana, das VTOL-Flugzeug von A³ von Airbus, meldete heute den erfolgreichen Abschluss des ersten vollständigen Flugtests, bei dem eine Höhe von 5 Metern (16 Fuß) vor der sicheren Landung erreicht wurde. Der Test wurde um 08:52 Pacific Standard Time am 31. Januar 2018bei Pendleton UAS Range in Pendleton, Oregon abgeschlossen. Sein erster Flug, mit einer Dauer von 53 Sekunden, war vollständig selbstpilotiert und das Fahrzeug hat einen zweiten Flug am nächsten Tag abgeschlossen.

Vahana, the all electric, self-piloted aircraft from A³ by Airbus, today announced the successful completion of its first full-scale flight test. (Photo: Business Wire)