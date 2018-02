Hannover - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen, so die Analysten der Nord LB.Die Umlaufrendite sei dementsprechend auf 0,50% gestiegen (0,46%). Während die positiv aufgenommenen Konjunkturdaten aus der Eurozone für das leichte Minus bei den Rentenpapieren gesorgt hätten, seien die am Nachmittag veröffentlichten uneinheitlich ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA ohne Richtungsimpuls geblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...