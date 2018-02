Hamburg - Die Risikoprämien auf europäische Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade Segment bleiben auf ihren rekordverdächtig niedrigen Niveaus, so Marius Schad von der HSH Nordbank AG.Anleiheinvestoren würden gemessen am iBoxx Corporates EUR Index gegenwärtig 32,8 Basispunkte an Rendite oberhalb der Euro-Swapkurve erhalten. Im Vergleich zur Vorwoche stiegen die implizierten Kreditrisiken unserer Benchmark zwar leicht an (rund +3 Bp), jedoch ist der Index seit Jahresbeginn bereits um 6,2 Basispunkte zurückgegangen und wird wohl in der kurzen Frist noch keinen Ausbruch wagen, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Angesichts des robusten makroökonomischen Ausblicks (u.a. Q4 Wachstum der Eurozone: 2,7% YoY) und der sprudelnden Gewinne europäischer Unternehmen sei eine Trendwende hinzu steigenden Risikospreads und zunehmenden Kreditrisiken noch nicht abzusehen.

