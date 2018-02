Der Februar brachte eine Korrektur an den Aktienmärkten, da der DAX® (DE30) am zweiten Tag in Folge über 1% fiel. Ein starker Euro sowie schwächere Ergebnisse von Apple sind die Gründe für diesen Rückgang. Der deutsche Leitindex testet gerade eine kritische Zone bei 12.800 Punkten, ein Durchbruch könnte schwerwiegende Auswirkungen haben. Händler werden sich heute auf den NFP-Bericht um 14:30 Uhr konzentrieren, besondere Aufmerksamkeit sollten der Lohnentwicklung geschenkt werden. Um vollständigen Zugriff auf unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...