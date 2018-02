Lieber Leser,

Alibaba hat am Donnerstagmorgen die Zahlen per dritten Geschäftsquartal bekannt gegeben. Im europäischen Handel gab die Aktie auf Tagesbasis um fast 4 % nach. Der Handel in den USA könnte die Aktie weiter nach unten drücken. Obwohl die Zahlen hauptsächlich positiv ausgefallen waren, gab es womöglich zwei Dinge, die manchen Anlegern nicht so recht gefielen, weshalb die Aktie den Rückwärtsgang eingenommen hat. Zunächst die Ergebnisse.

Per Q3 2017/18 hat Alibaba gegenüber ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...