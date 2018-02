marktEINBLICKE um 12: DAX rauscht in die Tiefe, Deutsche Bank trifft es besonders hart

Nachdem der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) in der Vorwoche noch ein neues Allzeithoch ausbilden konnte, brechen am Freitag alle Dämme. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer rutscht weiter in die Tiefe und entfernt sich sogar von der 13.000-Punkte-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,2% 12.851

MDAX -1,6% 26.171

TecDAX -1,0% 2.614

SDAX -1,1% 12.133

Euro Stoxx 50 -1,1% 3.539

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Natürlich kann man an einem solchen Tag nicht wirklich von Gewinnern sprechen. Am schlechtesten ergeht es dabei der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Das Institut hat seinen dritten Jahresverlust in Folge eingefahren. Die Zusicherung von Konzernchef John Cryan, dass 2018 "ein erfolgreiches Geschäftsjahr" werden soll sorgte nicht für Trost.

